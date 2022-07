De Universiteit Maastricht (UM) krijgt het losgeld terug dat na een hack in 2019 is betaald aan cybercriminelen. De politie en het Openbaar Ministerie hebben inmiddels een deel van het losgeld en cryptomunten gevonden. Het blijkt een geluk bij een ongeluk, want de cryptomunten zijn meer waard geworden, waardoor de universiteit zo'n 500.000 euro ontvangt terwijl destijds bijna 200.000 euro aan losgeld is betaald, meldt de Volkskrant.

De UM werd eind 2019 volledig lamgelegd door criminele hackers. Als gevolg van de aanval met de gijzelsoftware konden studenten, onderzoekers en andere medewerkers dagenlang onder meer niet e-mailen, beperkt gebruikmaken van het internet en hadden zij geen toegang tot bestanden op de servers van de universiteit.

Nick Bos, vicevoorzitter van het college van bestuur van de UM, vertelde destijds dat de universiteit voor een duivels dilemma stond. Aan de ene kant voelde het volgens hem moreel niet goed om als onderwijsinstelling, die door de overheid gefinancierd wordt, cybercriminelen te betalen. Maar de belangen van studenten, medewerkers en onderzoekers van de UM wogen zwaarder. De universiteit besloot daarom het bedrag aan de hackers te betalen.

Het cybercrimeteam van de politie Limburg kwam een deel van het betaalde losgeld op het spoor. Dat leidde naar een account van een Oekraïense witwasser, die vorig jaar door politie en OM in Oekraïne werd verhoord. De hackers die de aanval op de universiteit uitvoerden zijn nog niet gevonden. Dat onderzoek loopt nog door.