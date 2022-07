Via augmented reality iets leuks doen met de LEGO-blokjes in je huis en Disney-personages zoals je ze nog nooit hebt gezien. Dit zijn de apps van de week.

Brickit

Als je een flinke verzameling LEGO bezit, weet je vaak niet wat je daar allemaal mee kunt maken. De app Brickit gebruikt de camera van je smartphone om te zien welke steentjes je hebt en stelt dan bouwsels voor die je kunt maken. De blokjes hoeven niet eens netjes naast elkaar te liggen.

Nieuw in de app is dat je te zien krijgt waar die steentjes exact liggen. Zo hoef je niet door de hele stapel te zoeken naar dat ene steentje. Bij deze update is ook de kunstmatige intelligentie slimmer geworden. Die identificeert nu in 92 procent van de gevallen het juiste steentje.

Daarnaast kunnen gebruikers nu zelf ontwerpen voor bouwsels uploaden naar Brickit. De app transformeert deze ontwerpen naar instructies en maakt ze beschikbaar voor anderen.

De app is beperkt gratis te gebruiken, maar om alle soorten LEGO-blokjes te kunnen scannen en toegang te krijgen tot alle ontwerpen, heb je Brickit Pro nodig. Dat kun je zeven dagen gratis proberen. Daarna kost het 3,99 euro per maand.

Download Brickit voor Android of iOS (gratis).

Deze inhoud kan helaas niet worden getoond Wij hebben geen toestemming voor de benodigde cookies. Aanvaard de cookies om deze inhoud te bekijken. Wijzig cookie-instellingen

Disney Mirrorverse

In de nieuwe game Disney Mirrorverse duik je in verschillende Disney-werelden, maar niet zoals je gewend bent. De game speelt zich af in een spiegelwereld waar dingen net even anders zijn.

Leuk is dat je op deze manier bekende personages uit de films van Disney op een heel andere manier tegenkomt. Zo is Belle uit Belle en het Beest een krijger met een magische staf en vecht superschurk Maleficent in deze wereld voor het goede. Ook maak je kennis met alternatieve versies van onder andere Ariel uit De kleine zeemeermin, Woody uit Toy Story, Elsa uit Frozen en Mickey Mouse.

Samen moeten ze strijden tegen de Fractured, slechteriken die chaos en vernietiging zaaien. Dat gebeurt als een vechtgame waarin je tegen steeds moeilijkere vijanden strijdt. De personages moeten daarvoor verbeterd worden. Dat kan door veel te spelen, maar ook door geld uit te geven.

Download Disney Mirrorverse op Android of iOS (gratis).

125 Trailer: Disney Mirrorverse

PostNL

PostNL stopt voortaan geen briefje meer in de brievenbus als je niet thuis bent om een pakket aan te nemen. In plaats daarvan wordt er via de app gecommuniceerd welke actie je moet ondernemen. Bijvoorbeeld dat het pakket bij de buren is afgeleverd of dat je je bestelling bij een pakketpunt moet afhalen.

Deze overstap scheelt volgens PostNL zo'n 70.000 kilo papier per jaar. Daarnaast scheelt het de pakketbezorger tijd.

Als je de app niet geïnstalleerd hebt en geen account hebt aangemaakt, krijg je berichten via e-mail. Is er bij PostNL ook geen emailadres bekend, dan wordt er nog gewoon een papieren briefje in de brievenbus gedaan.

Download PostNL voor Android of iOS (gratis).