Google wil 90 miljoen dollar (omgerekend 86 miljoen euro) betalen aan een grote groep Amerikaanse appontwikkelaars die de techgigant hebben beschuldigd van machtsmisbruik, schrijft Reuters vrijdag.

De appontwikkelaars hebben onder meer geklaagd over de verplichte commissie die ze moeten afdragen. Ontwikkelaars moeten 15 tot 30 procent van de winst afdragen die ze verdienen via in-appaankopen.

Tegelijkertijd zou Google deals hebben gesloten met smartphonemakers, zodat die gebruikers altijd zouden doorverwijzen naar de Play Store in plaats van kleinere appwinkels. Hierdoor zouden de kleinere winkels niet de kans hebben gekregen om eerlijk te kunnen concurreren met Google en voelen appmakers zich gedwongen om standaard hun app aan te prijzen via de Play Store.

Als onderdeel van de voorgestelde schikking zegt Google dat het 90 miljoen dollar in een fonds stopt om appontwikkelaars te ondersteunen. Die ontwikkelaars moeten van 2016 tot 2021 ongeveer 2 miljoen dollar of minder aan jaarlijkse inkomsten hebben behaald. In dit geval zou het gaan om 48.000 ontwikkelaars.

De minimale betaling is 250 dollar (239 euro), meldt het advocatenkantoor dat de eisers vertegenwoordigt.

Google ligt wereldwijd al jaren onder vuur wegens vermeend machtsmisbruik. In 2019 kreeg de techgigant hiervoor een boete van 1,49 miljard euro opgelegd door de Europese Commissie. Volgens de Commissie maakte Google tien jaar lang misbruik van zijn sterke machtspositie. Het bedrijf zou zijn eigen reclametak AdSense hebben voorgetrokken ten opzichte van concurrerende advertentieverkopers. In mei besloot Google in beroep te gaan tegen de boete.