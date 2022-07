Wil je je chatgeschiedenis veilig op je pc bewaren? Met deze tips exporteer je een gesprek, zodat je het daarna gerust kunt verwijderen.

Er kunnen allerlei redenen zijn om een WhatsApp-gesprek niet op je telefoon te willen zien. Misschien is het een conversatie met een overleden dierbare, waar je nu steeds mee wordt geconfronteerd. Of je hebt ruzie gehad en wil daar even niet aan herinnerd worden.

Of denk aan praktische redenen: een gesprek kan behoorlijk wat ruimte innemen op je telefoon, zeker met allerlei foto's en video's. Of misschien wil je helemaal stoppen met WhatsApp en overstappen op een andere chatdienst, en wil je wel je oude gesprekken teruglezen.

Exporteren

Om een gesprek met een enkele persoon of een groepschat te exporteren, open je dat gesprek en tik je rechtsboven op de drie puntjes. Daar kies je via 'Meer' voor 'Chat exporteren'. Vervolgens kies je of je het met of zonder alle media wil krijgen. Als je veel tekst wil hebben, kun je het beter zonder media exporteren. Al die foto's en video's nemen veel ruimte in en dan worden er minder berichten meegestuurd. Vervolgens krijg je het deelscherm van je telefoon te zien, waar je kiest hoe je de bestanden wil ontvangen, bijvoorbeeld door ze naar jezelf te mailen.

Back-up

Je kunt maar één gesprek tegelijk exporteren, dus als je met veel mensen hebt gepraat en alles op wil slaan, ben je wel even bezig. Het is dan handiger om een back-up van alle chats tegelijk te maken.

Ga naar het algemene scherm van WhatsApp en klik rechtsboven op de drie puntjes. Via 'Instellingen' ga je naar 'Chats' en kies je voor 'Chat back-up'. Hier kun je alles uit je WhatsApp, inclusief alle verstuurde media, opslaan via Google Drive.

Het is belangrijk om te weten dat je die back-up niet zomaar kunt lezen, omdat deze beveiligd wordt opgeslagen. Als je de chats weer terug wil zien, zul je de back-up moeten inladen in WhatsApp. Toch kan het handig zijn als je de app voor nu wil verwijderen, maar de mogelijkheid wil houden om het in de toekomst weer te gebruiken.

Het grote verwijderen

Als je alles hebt opgeslagen, kan het grote verwijderen beginnen. Op het beginscherm van WhatsApp houd je het gesprek ingedrukt en daarna tik je bovenin op het prullenbakicoon om de persoon uit je app te gooien.

Je kunt ook een gesprek openen door op de drie puntjes rechtsboven te klikken en via 'Meer' te kiezen voor 'Chat wissen'. De persoon verdwijnt dan niet uit je chatlijst, maar alle berichten worden wel verwijderd.

Voor een grote schoonmaak ga je via de hoofdinstellingen naar 'Chats' en kies je voor 'Chatgeschiedenis'. Daar zie je 'Alle chats wissen', waarbij je contacten wel blijven staan, of 'Alle chats verwijderen', voor een helemaal schone lijst.

Ben je zeker van je zaak, dan kun je via 'Account' ook je hele WhatsApp-account verwijderen. Of je verwijdert de app van je telefoon en kijkt er niet meer naar om.