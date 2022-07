De redactie van BestGetest heeft tientallen tablets met elkaar vergeleken en de beste geselecteerd. Daarbij gooit vooral Apple hoge ogen.

Dit is een ingekorte versie van een uitgebreid artikel over de beste tablets op BestGetest.

De beste van het moment: iPad Air (2022)

De iPad Air 2022 werkt als een trein en laat zien waarom mensen vaak het woord 'tablet' en de naam 'iPad' door elkaar gebruiken: dankzij de razendsnelle processor gemaakt door Apple en de hardware en software die perfect op elkaar zijn afgestemd. Camera's in tablets stellen meestal teleur, maar die van de iPad Air vallen in de smaak.

De tablet wiebelt wel een beetje als je 'm op tafel legt, omdat de camera achterop een tikje uitstulpt. Dat kunnen we Apple vergeven, gezien een grote verbetering aan de voorzijde: ook de selfiecamera maakt nu veel mooiere foto's dan bij het oudere model.

De kleurafstelling van het 10,9 inch-beeldscherm is net wat minder dan we gehoopt hadden, waardoor foto's niet altijd even accuraat worden afgebeeld. Wel is de tablet door de aluminium behuizing best stijlvol, al is deze niet zo stevig. Dat maakt de tablet gevoeliger voor vallen en stoten.

Beste Android-alternatief: Samsung Galaxy Tab S8

Het zijn al lange tijd iPads die onze tests domineren, maar ook Samsung weet indruk te maken. De Samsung Galaxy Tab S8 valt direct op dankzij de goede kleurweergave op het scherm. De kleuren spatten van het beeld af. Daarnaast kun je met deze tablet rekenen op een verversingssnelheid van 120Hz, wat zorgt voor een soepele scrollervaring.

Wat daarbij helpt is de rekenkracht van dit apparaat. De ingebakken Qualcomm Snapdragon 8-chip zorgt voor de nodige snelheid waardoor de ervaring van software openen en gebruiken precies voelt zoals het hoort: snel, soepel en zonder vertraging of haperingen.

Je kunt een tijdje door, want de accuduur van deze tablet is bij browsen elf uur. Een zeer goede score.

Qua behuizing is de tablet gemaakt van gespoten aluminium met een magnetische balk, waarop je de stylus kunt bevestigen. Daar heeft Samsung een streepje voor op Apple, dat nog steeds alleen een apart verkrijgbare stylus voor de iPad maakt.