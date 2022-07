Als het bijvoorbeeld financieel even tegenzit, of als je principieel niet zo veel geld in een apparaat wil steken, dan kun je ook voor hooguit 300 euro een laptop kopen. Maar verwacht dan wel dat je op een paar punten inlevert. We zetten op een rij waar je bij een budgetlaptop op kunt rekenen.

Dit is een ingekorte versie van een uitgebreider verhaal over budgetlaptops op BestGetest.

Op een goedkope laptop kun je de meeste basisdingen vaak al prima doen. Een brief opstellen in Word of een e-mail beantwoorden in Gmail gaat prima, en je kunt er ook gewoon online op winkelen.

Je hoeft niet van alles te overpeinzen, want de meeste budgetlaptops zijn vrijwel gelijk qua specificaties. Hierdoor kun je snel beslissen en heb je je budgetlaptop relatief snel in huis, wat erg handig kan zijn in bijvoorbeeld noodgevallen.

Het scherm is vaak klein en minder goed

De goedkoopste laptops zijn meestal voorzien van een 11 inchscherm. En doordat het scherm klein is, heeft de laptop vaak ook een wat kleiner toetsenbord, waar je vingers minder goed op passen.

De schermen van budgetlaptops zijn vaak geen aanraakschermen. Het beeld is daarnaast niet heel luxe, wat je terugziet als je bijvoorbeeld streamt via Netflix. Het is allemaal wat fletser en minder scherp.

Een minder strak design

Een mooi, strak en klein laptopje zal je niet snel vinden voor een lage prijs. Goedkopere laptops hebben vaak dikke zwarte randen aan de zijkanten van het scherm. Ze zijn sowieso wat lomper qua uitvoering en bestaan uit plastic behuizingen. Het voordeel van plastic is dat het lekker licht is, waardoor budgetlaptops je tas niet te zwaar maken.

Soms passen ze niet goed in die tas, want ze zijn niet zo compact. De interne onderdelen zijn allemaal wat goedkoper en dus ook groter, waardoor de laptop dikker en hoekiger uitvalt.

Een laptop zonder Windows of macOS

De kans is groot dat je vooral Chromebooks in het lagere segment tegenkomt. Dat komt onder andere doordat Windows een zwaarder besturingssysteem is en dus meer vraagt van een laptop. Daarnaast moeten fabrikanten relatief hoge licentiebedragen betalen voor Windows.

De goedkoopste laptops zijn over het algemeen Chromebooks, die draaien op Googles ChromeOS. Het voordeel hiervan is dat je alles in de browser doet en dat je dus veel gebruikmaakt van de cloud, waardoor er weinig zware onderdelen nodig zijn voor de laptop. Bovendien worden je documenten vaak constant opgeslagen, zodat je niet snel iets verliest.