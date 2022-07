Ruimtevaartbedrijf SpaceX heeft toestemming gekregen om in de Verenigde Staten zend-ontvangstschotels van Starlink op bewegende voertuigen te plaatsen, meldt de Amerikaanse telecomautoriteit FCC donderdag. Zo kun je in de VS een Starlink-schotel op bijvoorbeeld je camper of boot plaatsen om op afgelegen plekken toch internet te hebben.

Nu de FCC toestemming heeft gegeven, kan SpaceX werken aan een nieuw soort schotel die onderweg verbinding kan maken met Starlink-satellieten. De telecomautoriteit heeft dezelfde toestemming gegeven aan satellietbedrijf Kepler Communications. Het is niet bekend wanneer de nieuwe schotels van Starlink beschikbaar moeten komen.

"Het toestaan van een nieuw soort antenne voor het satellietsysteem van SpaceX zal het scala aan breedbandmogelijkheden uitbreiden", schrijft de FCC. "Er is een groeiende vraag van gebruikers die verbinding nodig hebben terwijl ze onderweg zijn, of het nu gaat om het rijden met een camper door het land of tijdens een vlucht met het vliegtuig."

De Starlink-schotels die nu beschikbaar zijn, moeten op een vaste plaats blijven om toegang tot het systeem te krijgen. Klanten kunnen wel tegen betaling gebruikmaken van de Portabillity-optie, die sinds vorige maand beschikbaar is. Hiermee kunnen ze hun ontvangstschotel meenemen en overal vandaan verbinding maken met internet.

Starlink werkt via een groot netwerk van satellieten in de ruimte. Gebruikers schaffen voor 639 euro bij het bedrijf een hardwarekit aan en krijgen onder meer een schotel om het internet te ontvangen. SpaceX-oprichter Elon Musk kwam met de dienst om afgelegen gebieden op aarde stabiele toegang tot het internet te geven.