De drie mannen die ervan worden verdacht dat ze Femke Halsema hebben bedreigd, hoeven toch niet voor de politierechter te verschijnen. De burgemeester van Amsterdam wil zelf met de mannen in gesprek.

De drie verdachten moesten donderdag 7 juli voor de rechter verschijnen. Halsema heeft echter aangegeven met ze in gesprek te willen gaan, schrijft het Openbaar Ministerie. De verdachten hebben via hun advocaten laten weten dat ze het gesprek met de Amsterdamse burgemeester willen aangaan. Daarom is besloten om de geplande zittingen niet door te laten gaan. De uitkomsten van de gesprekken zullen worden meegenomen bij het vonnis.

De bedreigingen tegen de burgemeester werden online geplaatst nadat de gemeente op 9 mei had gemeld dat een eventueel kampioensfeest voor Ajax niet op het Museumplein kon plaatsvinden. Dit was vanwege een gebrek aan beveiligers. Daarom hadden gemeente en politie met Ajax besloten om de eventuele huldiging in de Johan Cruijff ArenA te laten plaatsvinden.

Deze beslissing viel slecht bij een groep supporters, die ernstige bedreigingen hebben geuit in de richting van Halsema. De politie sluit niet uit dat er in deze zaak nog meer arrestaties volgen.