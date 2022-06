Maaltijddienst Apetito is afgelopen zaterdag getroffen door een ransomwareaanval. Hierdoor heeft de dienst niet tot nauwelijks toegang tot de computersystemen, schrijft Apetito.

Apetito verzorgt maaltijden voor ouderen, wat moeilijker verloopt door de cyberaanval. De dienst laat woensdag weten dat het contact heeft gehad met "nagenoeg alle klanten" en dat het probeert om die "zo goed mogelijk van maaltijden te blijven voorzien".

Klanten die nog niets hebben vernomen, worden verzocht om met de dienst contact op te nemen via Facebook Messenger. Apetito belooft om dan zo spoedig mogelijk te reageren.

Het bedrijf kan moeilijk inschatten hoelang het nog met de gevolgen van de aanval blijft kampen en wanneer het in staat is om op de gebruikelijke manier maaltijden te bezorgen. Het e-mailadres en het algemene telefoonnummer zijn nog niet bereikbaar.

Apetito, dat is gevestigd in Duitsland, heeft aangifte gedaan bij de lokale politie. Ook is er een melding gemaakt bij het Centrale Aanspreekpunt voor Cybercriminaliteit in Keulen en de Autoriteit Persoonsgegevens in Nederland.

Het is nog niet bekend wie achter de aanval zit en of er losgeld is geëist.