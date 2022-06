Met de Switch to Android-app voor iOS kunnen iPhone-gebruikers voortaan gegevens overzetten naar elke telefoon die Android 12 ondersteund, schrijft Google woensdag.

Eerder kon je alleen iPhone-data via de app overzetten op Google Pixel-telefoons. Het zorgt ervoor dat gebruikers hun contacten, foto's, video's en agenda-evenementen kunnen meenemen naar hun nieuwe Android-smartphone.

Switch to Android laat een QR-code zien op de iPhone, die je met je Android-telefoon kan scannen. Om de data over te kunnen zetten, moet je Google wel toegang geven tot deze gegevens. Ook geeft de app tips bij het instellen van een nieuw toestel. Zo wordt aangeraden om iMessage op de iPhone uit te schakelen, zodat je geen berichten mist.

De app is gratis te downloaden in de App Store. Het is al sinds april beschikbaar. Voordat Switch to Android beschikbaar kwam, raadde Google overstappende iPhone-gebruikers aan om een back-up te maken van de gegevens via de Google Drive-app op iOS. Deze manier werkt nog steeds als je van een iPhone wil overstappen naar een telefoon die een oudere versie van Android draait, zoals Android 11.