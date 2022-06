De NS gaat als proef via camera's live meekijken in treinen waar relatief veel overlast wordt gemeld, meldt het spoorwegbedrijf woensdagmiddag. Directe aanleiding voor de proef zijn incidenten in Noord-Holland waarbij vrouwen in treincoupés werden aangerand door medereizigers.

De camera's zijn al aanwezig in treinen, maar werden tot nu toe alleen gebruikt om verdachten op te sporen.

Niet alle treinen en trajecten in Nederland doen mee aan de proef. Vooralsnog kunnen alleen bepaalde typen sprinters meedoen. De nieuwe intercity's die de NS heeft aangeschaft, de Intercity Nieuwe Generatie (ICNG), beschikken ook over de camera's.

Vorige maand werd een vrouw van negentien jaar veertig minuten lang betast en aangerand in een trein. Zij kon pas alarm slaan toen ze de trein verliet. Tussen Lelystad en Almere werd een vrouw betast door een man terwijl zij sliep.

Verder kwamen vanuit Hoorn meerdere meldingen van schennispleging in een trein. Een man zou seksuele handelingen met zichzelf hebben verricht in de buurt van vrouwelijke reizigers. Hij werd aangehouden dankzij de camerabeelden van de NS.

NS-directeur Eelco van Asch is blij met de proef. "Reizen in de trein moet voor iedereen fijn zijn en dat is het meestal ook. Mensen die hun handen niet thuis kunnen laten, moeten weten: ze worden gezien, gepakt en komen de trein niet meer in."

De NS gaat ook meer aandacht vragen voor het WhatsApp-nummer waarop treinreizigers overlast kunnen melden vanuit de trein.