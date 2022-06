Snapchat heeft officieel een betaald abonnement uitgebracht, meldt het bedrijf woensdag. Het abonnement kost gebruikers 4 euro per maand. In Nederland is Snapchat+ nog niet beschikbaar, in andere Europese landen wel.

Het abonnement is uitgebracht in de Verenigde Staten, Canada, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Duitsland, Australië, Nieuw-Zeeland, Saoedi-Arabië en de Verenigde Arabische Emiraten. Snapchat schrijft dat andere landen op een later moment volgen. Wanneer Nederland aan de beurt is, is niet bekend.

Het is voor het eerst dat moederbedrijf Snap op een andere manier aan Snapchat probeert te verdienen, naast het verkopen van advertenties. Snapchat schrijft zelf dat het abonnement een collectie van "exclusieve en experimentele functies" biedt. Soms zijn het functies die eerst voor betaalde leden beschikbaar komen en pas veel later voor gratis gebruikers.

Volgens The Verge biedt Snapchat+ in het begin vooral cosmetische veranderingen. Zo kunnen mensen het appicoon aanpassen. Ook is het mogelijk te zien wie van de volgers meer dan eens naar hetzelfde verhaal op Snapchat heeft gekeken en kunnen bepaalde mensen als 'beste vriend' bestempeld worden. Zij komen dan helemaal bovenaan in de chatlijst te staan.

Mensen die betalen voor de extra functies krijgen nog steeds advertenties te zien. Volgens Snapchat blijft dat de belangrijkste vorm van inkomsten voor het bedrijf.