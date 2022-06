Pokémon GO-maker Niantic werkt aan een nieuwe mobiele game. Het gaat om een basketbalspel dat wordt ontwikkeld in samenwerking met de National Basketball Association (NBA).

De gratis game heet NBA All World. Net als bij Pokémon GO moeten spelers naar buiten om de game te kunnen spelen. Het spel is ook op een soortgelijke manier vormgegeven als Pokémon GO.

Het spel draagt spelers op hun buurt te verkennen om sterren uit de competitie te vinden, zoals Chris Paul, Steph Curry en James Harden. Vervolgens moet je deze bekende basketballers verslaan tijdens een wedstrijdje en kun je hun outfits gebruiken. Ook kunnen spelers het tegen elkaar opnemen in virtuele minigames.

Wanneer NBA All World wordt uitgebracht, is niet duidelijk. Niantic heeft daar nog geen details over gedeeld. Het spel wordt in ieder geval wereldwijd uitgebracht.