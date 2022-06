Miljardair Elon Musk heeft meer dan 100 miljoen volgers op Twitter. Hij is de zesde persoon die dat voor elkaar heeft gekregen, meldt statistiekenwebsite SocialBlade.

Barack Obama (132,1 miljoen volgers), Justin Bieber (114,1), Katy Perry (108,8), Rihanna (106,9) en Cristiano Ronaldo (101,4) gingen de Tesla- en SpaceX-oprichter al voor. Musk staat vooral bekend om zijn opvallende uitspraken op Twitter.

De mijlpaal is opvallend omdat de miljardair in april een bod van 44 miljard dollar (41,8 miljard euro) uitbracht op Twitter. Daarna werd de overname op pauze gezet, vanwege onenigheid over het aantal bots en nepaccounts op het platform.

De miljardair trok begin mei een bericht van Twitter in twijfel dat minder dan 5 procent van de dagelijkse gebruikers op het platform uit spamaccounts bestaat. Volgens Musk gaat het eerder om 20 procent. Hoeveel procent van de volgers van de miljardair uit nepaccounts bestaat, is niet duidelijk.