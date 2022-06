Facebook en Instagram verwijderen berichten van gebruikers die hulp bieden bij het verkrijgen van abortuspillen, meldt het Amerikaanse persbureau AP.

Nu het Hooggerechtshof van de Verenigde Staten het landelijk recht op abortus heeft afgeschaft, bieden gebruikers van Facebook en Instagram aan de pillen op te sturen naar mensen die (binnenkort) geen abortus meer kunnen uitvoeren.

Ze merken echter dat deze berichten door de platforms snel worden verwijderd. Ook een journalist van het persbureau, die besloot de proef op de som te nemen en op Facebook abortuspillen aanbood, zag dat een bericht binnen een minuut werd verwijderd.

De journalist kreeg vervolgens een waarschuwing van het platform voor het plaatsen van het bericht, dat volgens Facebook zijn gebruikersvoorwaarden schond op het gebied van "wapens, dieren en andere gereguleerde goederen".

Toen de journalist hetzelfde bericht deelde maar het woord 'abortuspillen' door 'wapen' verving, werd de post echter niet direct verwijderd. Een soortgelijk bericht waarin de journalist aanbood om wiet te verzenden mocht zelfs blijven staan.

Een woordvoerder van moederbedrijf Meta laat in een reactie weten dat de verkoop van bepaalde goederen, zoals wapens, alcohol, drugs en geneesmiddelen, op het platform verboden is. Volgens het persbureau heeft Meta niet toegelicht waarom de handhaving van dit beleid is aangescherpt.