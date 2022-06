ARTIS is dinsdag getroffen door een aanval met gijzelsoftware. Criminelen willen 1 miljoen euro in cryptovaluta om computersystemen vrij te geven, meldt de Amsterdamse dierentuin.

Het is niet bekend wie er achter de aanval zit en welke systemen precies zijn getroffen. Ook is onbekend of er gegevens zijn gestolen en of ARTIS overweegt om het losgeld te betalen. De dierentuin laat weten geen verdere details te kunnen delen vanwege lopend onderzoek.

ARTIS heeft aangifte gedaan bij de politie en laat zich voor vervolgstappen adviseren door een expert op het gebied van cybercrime. Daarnaast heeft het bij de Autoriteit Persoonsgegevens melding gemaakt van een mogelijk datalek, hoewel niet bekend is of criminelen toegang hebben gekregen tot persoonsgegevens en mailverkeer.

Nadat ARTIS door een externe ICT-partner op de hoogte was gebracht van een cyberaanval, werd direct een crisisteam samengesteld, zegt een woordvoerder van de dierentuin. "Ook is onze eigen IT-afdeling opgeschaald met specialisten op het gebied van cybercriminaliteit. Er zijn direct maatregelen getroffen om verdere toegang tot onze systemen te voorkomen om zo de digitale aanval stil te leggen."