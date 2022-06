Ruimtevaartorganisatie NASA heeft dinsdag de kleine ruimtesonde CAPSTONE gelanceerd. Over vier maanden moet ze in een baan rond de maan komen die nooit eerder is afgelegd. Het doel is om te zien hoe dat gaat, omdat astronauten in de komende jaren mogelijk dezelfde route zullen afleggen.

CAPSTONE, die niet groter dan een magnetron is, werd in Nieuw-Zeeland gelanceerd met een raket van ruimtevaartbedrijf Rocket Lab. De verkenner gaat een baan rond de maan bestuderen waar NASA uiteindelijk een klein ruimtestation wil laten zweven. Astronauten moeten daar aanmeren voor en na hun bezoek aan de maan.

De bedoeling is dat op zijn vroegst in 2025 weer mensen op de maan landen, voor het eerst sinds de jaren zeventig. Daarvoor heeft NASA het Artemis-programma in het leven geroepen, dat de beroemde Apollo-missies uit de vorige eeuw opvolgt.

CAPSTONE staat voor Cislunar Autonomous Positioning System Technology Operations and Navigation Experiment. De sonde moet een baan afleggen waarmee hij eens in de zeven dagen relatief dicht bij de maan komt; namelijk op zo'n 355 kilometer. De andere zes dagen van de week neemt hij veel meer afstand: het verste punt ligt op ruim 70.800 kilometer. Daarna keert hij weer terug. Omdat NASA nooit eerder een apparaat in deze baan heeft gebracht, wordt eerst deze kleine en onbemande sonde gestuurd.

De missie van CAPSTONE duurt, zodra hij de maan heeft bereikt, minstens zes maanden. De verkenner zal onder meer onderzoeken hoe hij het best in de juiste baan rond de maan blijft. Ook wordt gemeten hoelang het duurt voordat verzonden radiosignalen van de sonde de aarde bereiken.

Het lanceren van deze verkenner kan worden gezien als het prille begin van het Artemis-programma. Op zijn vroegst in augustus moet de Artemis 1-missie plaatsvinden. Dat is de eerste testvlucht van NASA's megaraket, de Space Launch System. De Orion-capsule die daar op komt, moet uiteindelijk mensen naar de maan en weer terug brengen.