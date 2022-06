Veel Amerikaanse vrouwen verwijderen hun menstruatieapps. Nu het landelijk recht op abortus is afgeschaft, zijn ze bang dat privégegevens van de apps als strafrechtelijk bewijs kunnen dienen.

Menstruatieapps zijn apps waarmee vrouwen hun cyclus kunnen bijhouden. Zo krijgen ze een beter inzicht in wanneer ze vruchtbaar zijn of ongesteld moeten worden. Vaak is het ook mogelijk om symptomen bij te houden. Daardoor krijgen vrouwen beter inzicht in de samenhang tussen hun cyclus en bepaalde klachten.

Nu het hooggerechtshof van de Verenigde Staten het landelijk recht op abortus heeft afgeschaft, verwijderen veel vrouwen de menstruatieapps. Door het vonnis mogen staten nu zelf bepalen of ze abortus toestaan of niet. Ongeveer twintig staten zouden een abortusverbod overwegen.

Bewijsmateriaal in rechtszaken

De vrouwen vrezen dat de menstruatieapps kunnen worden gebruikt als bewijsmateriaal in rechtszaken. Deze apps verzamelen namelijk veel persoonlijke gegevens, zoals locatiegegevens. Ook kunnen ze bijvoorbeeld prijsgeven wanneer iemand zwanger is, of zwanger is geweest.

Zo ligt de menstruatieapp Flo al langer onder een vergrootglas bij de Amerikaanse Federal Trade Commission (FTC). The Wall Street Journal onthulde in 2019 dat de app data van vrouwen die zwanger wilden worden, had doorverkocht aan Facebook. Dat platform kon hun vervolgens gerichtere advertenties tonen.

Recht om gegevens op te vragen

Volgens verschillende Amerikaanse privacyexperts is de vrees van de vrouwen niet ongegrond. Openbare aanklagers hebben in de Verenigde Staten het recht om dit soort gegevens op te vragen. Zij zouden bij techbedrijven kunnen aankloppen om de gegevens te achterhalen. Op deze manier kunnen ze bewijs verzamelen als ze vermoeden dat iemand een abortus heeft laten uitvoeren.

"We verwachten dat techbedrijven dagvaardingen zullen krijgen voor de zoekgeschiedenis van mensen", vertelt Dana Sussman van non-profitorganisatie The National Advocates for Pregnant Women tegen nieuwszender CNBC.

Apps passen beleid aan

Diverse makers van menstruatieapps hebben sinds de uitspraak van het hooggerechtshof aangekondigd extra maatregelen te nemen op het gebied van privacy. Het gaat voornamelijk om het anonimiseren van persoonlijke gegevens.

Zo heeft Flo vrijdag direct gezegd een speciale anonieme modus binnen de app te realiseren. Volgens het bedrijf zijn in die modus gegevens niet te herleiden tot de gebruiker, waardoor Amerikaanse staten de informatie niet kunnen opvragen.

Verschillende experts betwijfelen echter of het wel mogelijk is om alle gegevens volledig te anonimiseren. Intussen roepen vrouwen elkaar op sociale media op de apps dan maar zoveel mogelijk te verwijderen. Naar schatting maken miljoenen Amerikaanse vrouwen er gebruik van.