Overheidsinstellingen en bedrijven in Litouwen zijn maandag getroffen door een DDoS-aanval, waardoor websites onbereikbaar waren. Dat meldt het Litouwse ministerie van Defensie. De Russische hackersgroep Killnet eiste de verantwoordelijkheid op en zegt dat de aanval een reactie is op het besluit van Litouwen om de doorvoer van goederen naar de Russische exclave Kaliningrad te blokkeren.

"De aanval gaat door totdat Litouwen de blokkade opheft", zei een woordvoerder van de zogeheten Killnet-groep tegen persbureau Reuters. Het Litouwse cyberveiligheidscentrum acht het zeer waarschijnlijk dat de aanvallen de komende dagen doorgaan, vooral in de transport-, energie- en financiële sector.

Kaliningrad ligt ingeklemd tussen Litouwen en Polen. Het is verbonden met de rest van Rusland via een spoorverbinding die door Litouwen loopt. Rusland dreigde Litouwen vorige week met "serieuze consequenties" vanwege het doorvoerverbod, waardoor de toevoer van steenkool en metalen naar Kaliningrad via het spoor is stopgezet.

De actie van Litouwen volgt uit sancties die de Europese Unie heeft opgelegd aan Moskou om de oorlog in Oekraïne.