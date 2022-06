De Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA heeft voor het eerst in 27 jaar een ruimteraket gelanceerd vanuit Australië. Het ging om de eerste van drie lanceringen vanaf het Arnhem Space Centre.

Na een reeks vertragingen door regen en wind, vloog de raket zondag de lucht in om röntgenstralen te bestuderen die afkomstig zijn van de sterrenstelsels Alpha Centauri A en B. Toen de raket het hoogste punt van 350 kilometer had bereikt, begon deze gegevens over de sterrenstelsels vast te leggen.

Het Arnhem Space Centre in het Northern Territory is een faciliteit van het commerciële bedrijf Equatorial Launch Australia. Het is daardoor ook de eerste lancering vanuit een commerciële lanceerfaciliteit buiten de VS in de geschiedenis van NASA. Het waren de eerste NASA-raketlanceringen vanuit Australië sinds 1995.

Het droge Australische landschap en de nabijheid van de evenaar bieden optimale omstandigheden voor ruimtelanceringen, zei astrofysicus Brad Tucker van de Australian National University, die zich op 400 meter van het lanceerplatform in het Arnhem Space Centre bevindt.

"Nabij de evenaar zijn er niet veel plekken waar je droge, stabiele lucht kunt krijgen. Florida, waar Cape Canaveral ligt, is een soort moeras", aldus Tucker, verwijzend naar het beroemde Kennedy Space Center van NASA.

De raketten worden gebruikt om heliofysica, de aard en invloed van de zon, en planetaire wetenschappelijke verschijnselen te onderzoeken. "Met de lanceringen kunnen we onderzoeken hoe het licht van een ster onder andere de bewoonbaarheid van een planeet kan beïnvloeden", zei Nicky Fox van NASA.