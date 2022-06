Burgemeester Vitali Klitschko van Kyiv wil binnenkort met zijn Berlijnse collega Franziska Giffey spreken. Laatstgenoemde dacht Klitschko deze week al te hebben gesproken. In plaats daarvan bleek ze een willekeurige persoon te hebben gesproken die zich met deepfaketechnologie voordeed als Klitschko.

"Ik hoop dat we binnenkort via mijn officiële kanalen kunnen praten", zei Klitschko tegen de Duitse krant Bild.

Giffey voerde een gesprek van ongeveer vijftien minuten met een man die in alles leek op de burgemeester van Kyiv. Bij deepfaketechnologie kunnen mensen de vorm aannemen van iemand anders en qua spraak en bewegingen heel realistisch overkomen.

Toen haar team de grap in de smiezen begon te krijgen, werd het gesprek verbroken. Op dat moment hadden beide partijen al over de situatie van Oekraïense vluchtelingen gesproken, over de instroom van vluchtelingen en hoe Duitsland hen onderdak bood.

De twijfel ontstond toen er bepaalde onderwerpen ter sprake kwamen. Zo wilde de man praten over Oekraïners die "proberen sociale uitkeringen te krijgen in Berlijn". Ook vroeg hij of de Duitse hoofdstad kon adviseren bij het houden van een lhbtiq+-optocht in Kyiv. Daarop werd de verbinding verbroken.

Ook Spaanse burgemeester sprak met nep-Klitschko

"Het maakt helaas deel uit van de realiteit dat de oorlog met alle middelen wordt gevoerd", schreef Giffey op Twitter. Ze is overigens niet de enige die dit overkwam. Ook de burgemeester van Madrid, José Luis Martínez-Almeida, was het doelwit van een nepgesprek met Klitschko, bevestigde de woordvoerder van zijn kantoor.

Klitschko wil zo snel mogelijk opheldering hebben over wie achter de nepgesprekken zit met beide burgemeesters. De politie in Duitsland en Spanje heeft een onderzoek ingesteld.