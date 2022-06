Je wilt een laptop voor thuiswerken of school en je wilt dat het apparaat snel is, maar je hoeft er geen zware programma's zoals video editors of games op te draaien. Welk apparaat kun je dan het beste kopen? Samen met de redacties van BestGetest en Tweakers ging NU.nl op zoek naar het antwoord en kwam uit bij Lenovo Yoga Slim 7.

Dit is een ingekorte versie van een uitgebreidere test op BestGetest. Daar lees je een volledig onderzoek van de beste midrange laptops.

Een goede werklaptop is bepaald niet goedkoop en daarom hebben wij ook hogere verwachtingen van deze modellen dan van de beste budgetlaptops. De bouwkwaliteit moet hardhandig gebruik aankunnen, er moeten voldoende aansluitingen zijn en het touchpad en het toetsenbord moeten fijn en nauwkeurig werken. Dit zijn zaken waar bij goedkopere laptops regelmatig op bespaard wordt, maar voor deze prijs hebben de fabrikanten geen excuus.

Om een beeld te krijgen van wat zich onder de motorkap bevindt, gebruiken wij specifieke meetsoftware om te kijken hoe snel de processor, de SSD en het werkgeheugen echt zijn. Daarnaast nemen we natuurlijk het beeldscherm onder de loep, met gespecialiseerde apparaten die de grijswaarden, kleurechtheid, helderheid en nog veel meer checken. Zo komen wij erachter of een beeldscherm echt goed is. Ten slotte wordt natuurlijk ook de accu flink op de pijnbank gelegd.

De beste keuze: Lenovo Yoga Slim 7 13ACN5

Prijs: 899 euro

899 euro Voordelen: Mooi 2560x1600-scherm, snelle processor, scherp geprijsd

Mooi 2560x1600-scherm, snelle processor, scherp geprijsd Nadelen: Glanzend in plaats van mat scherm, alleen USB-C-aansluitingen aanwezig

De Lenovo Yoga Slim 7 is een dunne laptop met een 13,3 inch-scherm dat een resolutie van 2560x1600 heeft. Deze resolutie en het kleine formaat zorgen samen voor een bovengemiddeld scherp beeld, iets wat wij niet vaak zien voor deze prijs. Wel is het jammer dat het scherm glanzend is, wat storend kan zijn als het erg licht is in je omgeving.

De accuduur is redelijk maar niet uitzonderlijk, met een gemiddelde van negen uur voordat de batterij leeg is. Daar staat tegenover dat een scherm zoals deze ook meer energie kost, wat de levensduur van de batterij voor ons zeer acceptabel maakt.

Kijken we naar de prestaties, dan zien we dat dit absoluut een snelle laptop is. Dat komt voor een groot gedeelte door de Ryzen-processor, maar ook het werkgeheugen van 16 GB helpt mee. Dat de laptop daarnaast 512 GB opslagruimte heeft, is natuurlijk ook mooi meegenomen. Nadeel is wel dat je dit geheugen niet kunt uitbreiden.

De behuizing is van aluminium, wat voor een dunne maar stevige machine zorgt. Let wel op dat we aan de zijkant alleen USB-C aansluitingen vinden, dus waarschijnlijk zal je een verloopkabeltje of dock nodig hebben.

Goedkoper alternatief: Acer Swift 3

Prijs: 699 euro

699 euro Voordelen: Laag gewicht, mat Full HD-scherm, goede accuduur

Laag gewicht, mat Full HD-scherm, goede accuduur Nadelen: Behuizing kan steviger, niet de beste beeldkwaliteit

De Acer Swift 3 is een stuk vlotter dan veel van zijn concurrenten in deze prijsklasse, mede door de acht processorcores. Het werkgeheugen van 16 GB en de opslagruimte van 512 GB zijn niet verkeerd en het eindresultaat is een laptop die veel snelheid voor zijn geld biedt.

Daarnaast is dit met 1,2 kilogram een bijzonder lichte laptop, met een behuizing die deels van kunststof is gemaakt. Dat is fijn als je het ding de hele dag moet meenemen, maar minder fijn wanneer je hard op het toetsenbord of de touchpad drukt en merkt dat de hele behuizing meegeeft. Je vindt verder de gebruikelijke USB-aansluitingen, inclusief een multifunctionele USB-C-aansluiting en HDMI 2.0. Er is een vingerafdrukscanner, maar helaas geen kaartlezer.

Het scherm is in principe prima, met een Full HD-resolutie van 1920x1080. Bovendien is het voorzien van een matte coating die reflecties minimaliseert. Jammer is wel dat de maximale helderheid toch net iets minder is dan wij gehoopt hadden en het scherm niet het volledige kleurenspectrum van de sRGB-standaard kan weergeven. Veel goedkopere laptops kunnen dat ook niet, maar in deze prijscategorie zien we die mogelijkheid toch steeds meer.

Kort samengevat is de Acer Swift 3 een bijzonder vlotte laptop voor zijn prijsklasse, met een laag gewicht en sterke accu. Het is een aanrader voor de gebruiker die zijn laptop het liefst overal mee naartoe neemt.