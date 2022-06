Gameontwikkelaar Bungie heeft YouTuber Lord Nazo aangeklaagd voor 7,6 miljoen dollar (zo'n 7,2 miljoen euro). Uit naam van CSC Global, een organisatie die muziekrechten van de Bungie-game Destiny 2 beschermt, stuurde hij bijna honderd neppe auteursrechtenclaims naar YouTubers, schrijft The Game Post vrijdag.

Lord Nazo, die in het echt Nicholas Minor heet, kreeg in december vorig jaar zelf een claim van Bungie voor het uploaden van nummers van de Destiny 2-soundtrack. De YouTuber besloot vervolgens om dezelfde soort claims aan concurrenten te sturen.

Dat deed hij uit naam van CSC Global met als doel om video's van onschuldige kanalen offline te halen, meldt Bungie in de aanklacht. "Daarmee zorgde hij voor een verstoring binnen de groep mensen die Bungie-games spelen." In totaal zou Lord Nazo 96 frauduleuze claims hebben verzonden.

Bungie beschuldigt de YouTuber er ook van mails te hebben verstuurd naar CSC Global waarin hij bedreigingen uitte. In de onderwerpen stonden teksten als 'Jullie zijn nu aan de beurt' en 'Begin maar met rennen, de klok tikt'. Ontvangers stuurden de mails door naar Bungie.

Volgens de aanklacht wiste Lord Nazo zijn sporen niet goed. Zo was de eerste lading claims afkomstig van hetzelfde IP-adres als waarmee hij inlogde bij Destiny 1 en Destiny 2. Pas nadat de media eind maart over neppe auteursrechtenclaims schreven, schakelde de YouTuber over op een VPN om zijn locatie te verbergen.