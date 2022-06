Netflix kondigde vorige week aan nog eens driehonderd werknemers te ontslaan. Deze maatregelen neemt het streamingplatform om de kosten te verlagen nu het aantal abonnees terugloopt.

Het gaat Netflix niet meer zo voor de wind als tijdens de coronapandemie, toen er nog veel abonnees bij kwamen. In april werd duidelijk dat de streamingdienst voor het eerst sinds 2011 abonnees was verloren. Netflix had aan het einde van het eerste kwartaal 200.000 betalende gebruikers minder dan drie maanden eerder.

Volgens kenners is de afname van het aantal abonnees deels te wijten aan een doorgevoerde prijsverhoging begin dit jaar. Ook inflatie, de oorlog in Oekraïne en hevige concurrentie hebben volgens het platform bijgedragen aan het verlies van abonnees.

Netflix verwacht nog meer abonnees kwijt te raken. Daarom moeten er maatregelen worden genomen om de kosten in te dammen. De streamingdienst doet dat op de volgende drie manieren:

1. Honderden werknemers ontslaan

Vorige maand kondigde het bedrijf al aan dat er voor 150 werknemers geen plek meer was. Daar werden vorige week nog eens 300 werknemers aan toegevoegd, wat betekent dat in totaal 450 mensen het bedrijf moeten verlaten.

De nieuwe ingreep treft in principe heel het bedrijf, maar het grootste gedeelte van de banen verdwijnt in de Verenigde Staten. Of er ook arbeidsplaatsen verloren gaan in Nederland, is niet naar buiten gebracht.

"De ontslagen zijn niet gebaseerd op individuele prestaties, maar op wat nu nodig is voor het bedrijf. Dat maakt het extra moeilijk, want niemand wil goede collega’s verliezen”, zei hr-hoofd Sergio Ezema van Netflix eerder.

2. Abonnement met reclame invoeren

Netflix is van plan om met een nieuw en goedkoper abonnement te komen waarmee kijkers voorafgaand aan en tussen films en series door advertenties te zien krijgen. Daarmee hoopt de onderneming nog een grote groep mensen te verleiden om ook een Netflix-account te nemen, zo zei topman Ted Sarandos op het reclamefestival Cannes Lions.

Details als de prijs en de introductiedatum van die nieuwe abonnementsvorm zijn nog niet bekend. Netflix praat nog met diverse bedrijven over mogelijke reclamepartnerschappen.

3. Meer betalen voor delen account

Het account van een gebruiker mag volgens de servicevoorwaarden van Netflix officieel "niet worden gedeeld met personen buiten het huishouden". Het bedrijf kneep echter altijd een oogje toe als gebruikers dat toch deden.

Daar komt in de toekomst verandering in. Netflix-abonnees moeten mogelijk al voor het eind van het jaar meer gaan betalen voor het delen van hun account met iemand buiten het gezin. Een echte verrassing was dat niet: het bedrijf voerde daar al enige tijd tests voor uit in enkele landen.

Hoeveel gebruikers extra moeten gaan betalen, is nog onduidelijk. Netflix heeft daar nog geen details over gedeeld.