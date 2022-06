Berichtenapp Telegram voegt een abonnement toe en Videoland rolt met pijn en moeite een nieuwe app uit. Dit zijn de apps van de week.

Telegram

Populaire berichtenapp Telegram introduceert een abonnement: Telegram Premium. Voor 5 dollar per maand wordt het standaard limiet van veel functies verdubbeld. Denk aan het versturen van twee keer zo grote bestanden tot 4GB per stuk en het meedoen aan duizend chatgroepen in plaats van maximaal vijfhonderd.

Andere functies van Telegram Premium bestaan uit de mogelijkheid om spraakberichten naar tekst om te zetten en het gebruiken van unieke stickers. Deze stickers hebben uitbundige animaties die het hele scherm benutten.

Ook krijgen Premium-abonnees meer mogelijkheden om te reageren op een bericht met een emojireactie. Betalende gebruikers krijgen daarvoor tien extra emoji, waaronder de 100-emoji, het gezichtje met hartjes als ogen en een clown.

Betalende gebruikers kunnen ook animaties als profielafbeeldingen gebruiken en zijn te herkennen door een sterretje bij hun naam. Ook is het mogelijk om andere app-icoontjes in te stellen. Telegram stelt dat dit abonnement bedoeld is om de app verder gratis te houden.

Download Telegram voor Android of iOS (gratis).

WhatsApp

Concurrent WhatsApp blijft voorlopig nog voor iedereen gratis, maar voegt wel regelmatig nieuwe functies toe. Een van de grootste toevoegingen is dat het nu makkelijker is om je geschiedenis over te zetten van een Android-toestel naar een iPhone. Dat gaat via de Move to iOS-app van Apple voor Android.

Daarnaast krijg je binnen WhatsApp zelf meer controle over wie kan zien wanneer je voor het laatst online was. Bovenaan een chat is namelijk zichtbaar hoelang geleden je voor het laatst de app hebt geopend. Dat is privacygevoelige informatie. Je kreeg wel opties om deze informatie te verbergen, maar enkel voor iedereen of iedereen behalve je contactpersonen. Nu krijg je de optie om te kiezen wie van je contacten het mag zien.

En als je veel videobelt met de app, is het handig dat je vanaf nu individuele personen even op stil kunt zetten. Voorheen was het enkel mogelijk om het volledige gesprek op stil te zetten. Ook kun je mensen een privéberichtje sturen tijdens een videogesprek.

Download WhatsApp voor Android of iOS (gratis).

Videoland

Nederlandse streamingdienst Videoland heeft een volledig nieuwe app en wil gebruikers daar mondjesmaat naar toe brengen. Om de zoveel tijd krijgt een groep gebruikers een e-mail met de informatie dat zij kunnen overstappen naar 'Videoland V2'. Deze app heeft een rood icoontje in plaats van een zwart icoontje.

De nieuwe app heeft een iets ander ontwerp. Voornamelijk de omgeving voor kinderen heeft een flinke update gekregen. Tevens moet het makkelijker zijn om nieuwe series en films te ontdekken.

De overstap naar de nieuwe app gaat alleen niet zo soepel. Zo kun je na de overstap de oude app niet meer gebruiken, maar nog niet alle tv-ontvangers of slimme televisies hebben de nieuwe app. Of juist alleen de nieuwe app is beschikbaar, terwijl het account alleen nog werkt via de oude app.

In de appwinkels krijgt de nieuwe app ook veel kritiek. De oude app heeft in de App Store al een gemiddeld lage score van 2,9 sterren. De nieuwe app staat op het moment van schrijven op 1,4 ster. Gebruikers hebben vooral kritiek op het feit dat er niet alleen niets verbeterd lijkt te zijn, maar dat er zelfs allerlei oude functies niet meer werken.

Download Videoland V2 voor Android of iOS (gratis).