Google beweert dat software van het Italiaanse bedrijf RCS Lab is gebruikt om iPhones en Android-telefoons te bespioneren. Dat zou in ieder geval zijn gebeurd in Italië en Kazachstan, aldus de techgigant donderdag in een rapport.

Google schrijft dat het in Milaan gevestigde bedrijf verschillende tools heeft ontwikkeld waarmee privéberichten en contacten van apparaten kunnen worden bespioneerd. Dat zou in Italië en Kazachstan ook daadwerkelijk zijn gebeurd. Het is niet duidelijk hoeveel personen er in de gaten zijn gehouden.

Volgens onderzoeker Bill Marczak van het beveiligingsbedrijf Citizen Lab zijn de tools van het Italiaanse bedrijf niet zo geavanceerd als de bekende Pegasus-spyware. Hij stelt wel dat het met de software nog steeds mogelijk is om berichten te lezen en wachtwoorden te bekijken.

Onderzoekers van Google zeggen ook dat RCS Lab eerder heeft samengewerkt met het controversiële spionagebedrijf Hacking Team. Dat bedrijf, dat in 2015 failliet ging, zou volgens de techgigant op dezelfde manier software hebben gemaakt om telefoons en computers van buitenlandse regeringen af te tappen.

Volgens RCS Lab zijn de beweringen van Google onjuist. Het bedrijf zegt tegen persbureau Reuters dat de producten en diensten voldoen aan de Europese regels en dat het samenwerkt met handhavingsinstanties.

Google zegt maatregelen te hebben genomen om gebruikers van zijn Android-systemen te beschermen. Ook zijn de betrokken personen op de hoogte gesteld van de spyware. Apple laat in een reactie weten "alle bekende accounts en certificaten in verband met deze hackcampagne te hebben ingetrokken".