Cisco, de Amerikaanse fabrikant van netwerkapparatuur, vertrekt uit Rusland en Belarus. Dat laat het bedrijf donderdag aan persbureau Reuters weten. De aanhoudende oorlog in Oekraïne was de aanleiding voor het besluit.

Het bedrijf schortte in maart zijn zakelijke activiteiten in Rusland en Belarus al op, nadat Russische troepen Oekraïne waren binnengevallen. Nu is bekend dat Cisco zich helemaal uit de landen terugtrekt.

Cisco is lang niet het enige bedrijf dat uit Rusland vertrekt. Donderdag werd bekend dat ook Nike het land zou verlaten. Andere bedrijven zijn eveneens van plan om te vertrekken, zoals McDonald's en automaker Renault.

Veel techbedrijven hebben ingegrepen. Zo stopte Google vanwege de oorlog in Oekraïne met de verkoop van online advertenties in Rusland. Dat beleid geldt ook voor YouTube.

En Facebook blokkeerde pagina's en berichten van Russische staatsmedia in Europese landen. In reactie daarop blokkeerde Rusland de toegang tot Facebook in het land.