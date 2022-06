Spotify werkt aan een nieuwe functie voor appgebruikers waarmee die kunnen zien welke muziek vrienden op dat moment beluisteren. De functie is nog in een testfase, zeg Spotify tegen TechCrunch.

Spotify voor desktops bevat al langer de optie Activiteit van vrienden. In dat overzicht is te zien naar welke nummers en playlists vrienden op dat moment luisteren. Van vrienden die op dat moment niet actief zijn, is het laatst beluisterde liedje te zien.

De smartphoneapp van Spotify heeft die functie nog niet, maar daar wordt aan gewerkt. De muziekdienst ontwikkelt een optie die Community heet.

Het wordt waarschijnlijk een aparte pagina in de app. Bovenin komt een horizontale rij met playlists die recent zijn geüpdatet. Daaronder verschijnt een lijst met vrienden en de nummers die zij beluisteren.

Wanneer de functie aan Spotify wordt toegevoegd, is nog niet bekend. In 2019 werd op het forum van de muziekdienst al gevraagd om Activiteit van vrienden voor smartphones. Toen zei Spotify dat het idee op de lijst voor later was beland. "We hebben geen directe plannen om hiermee aan de slag te gaan", meldde het bedrijf, dat inmiddels dus van gedachten is veranderd.