Amazon wil digitale assistent Alexa stem van overledene laten imiteren

Amazon werkt aan een functie voor zijn digitale assistent Alexa waarmee het apparaat de stem van een mens kan imiteren. Daarvoor is minder dan een minuut audio van die persoon nodig.

Met de functie is het bijvoorbeeld mogelijk om Alexa te laten klinken als een overleden dierbare. Het bedrijf toonde de mogelijkheid in een filmpje waarin een kind vraagt of haar overleden oma een verhaaltje kan voorlezen.