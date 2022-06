Een Australische rechter heeft Samsung donderdag een boete van 14 miljoen Australische dollar (ruim 9 miljoen euro) opgelegd, meldt een toezichthouder. Volgens de waakhond heeft de Zuid-Koreaanse fabrikant "misleidende uitspraken" gedaan over de waterbestendigheid van de smartphones.

De Australian Competition & Consumer Commission (ACCC) klaagde het bedrijf in juli 2019 aan. Volgens de toezichthouder heeft Samsung toegegeven dat het kopers van sommige van de Galaxy-telefoons heeft misleid over het waterbestendigheidsniveau.

De waakhond zegt dat Samsung tussen maart 2016 en oktober 2018 in advertenties in winkels en op sociale media beweerde dat de telefoons in zwembaden en in de zee konden worden gebruikt.

De ACCC ontving echter honderden klachten van gebruikers die beweerden dat de smartphones niet goed functioneerden of zelfs helemaal niet meer werkten na blootstelling aan water.

De toezichthouder zegt dat de bewering dat de smartphones waterbestendig waren een "belangrijk verkoopargument" voor de Galaxy-telefoons was. "Veel consumenten zijn mogelijk blootgesteld aan de misleidende advertenties, voordat ze besloten een nieuwe telefoon te kopen", aldus de ACC. Samsung heeft nog niet op de boete gereageerd.