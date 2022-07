Google sluit betaalde overeenkomst met Wikipedia voor toegang tot content

Google is de eerste betalende klant van de commerciële tak van Wikimedia, die Wikimedia Enterprise heet. Het bedrijf gaat betalen voor de zogeheten Enterprise API, waarmee Google toegang krijgt tot informatie die op Wikipedia staat. "Het gaat om de toegang en de manier waarop we toegang krijgen", verduidelijkt een woordvoerder van Google. "Maar het is niet zo dat we Wikipedia moeten betalen om content van Wikipedia te gebruiken."