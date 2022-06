De seismometer van de Mars InSight-lander van NASA blijft enkele weken langer in gebruik om Marsbevingen te detecteren. De lander zal daardoor wel sneller zonder stroom komen te zitten, meldt de ruimtevaartorganisatie.

InSight werd in mei 2018 gelanceerd en in november van dat jaar landde het ruimtevaartuig op de oppervlakte van Mars. Sindsdien heeft de lander onder meer ruim dertienhonderd Marsbevingen vastgesteld.

Onlangs maakte NASA bekend dat InSight vermogen verliest. Daardoor heeft de lander nog slechts enkele maanden te leven. De ruimtevaartorganisatie liet weten dat de lander er tegen het einde van het jaar mee ophoudt.

Dat gaat vermoedelijk nog wat eerder worden, meldt NASA nu. Eigenlijk was het de bedoeling om de seismometer - een instrument waarmee bevingen op Mars vastgesteld kunnen worden - eind deze maand uit te schakelen.

NASA heeft nu besloten de seismometer langer actief te houden, vermoedelijk tot eind augustus of begin september. Daardoor zullen de accu's van InSight wel sneller leegraken. Het ruimtevaartuig stopt er dan waarschijnlijk veel eerder mee, maar kan wel langer Marsbevingen vaststellen.

Dat de lander vermogen verliest, is te wijten aan de hoeveelheid stof die zich heeft opgehoopt op de zonnepanelen van het ruimtevaartuig. De lander is uitgerust met twee zonnepanelen die elk ongeveer 2,2 meter breed zijn. Door het stof is de hoeveelheid stroom waaruit de lander kan putten beperkt.