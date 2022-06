Een test om ruimtestation ISS met behulp van een Amerikaanse vrachtcapsule een stukje omhoog te duwen is na vijf seconden gestopt, meldt ruimtevaartorganisatie NASA. De reden dat het experiment vroegtijdig werd afgeblazen, is niet bekendgemaakt.

Het was de bedoeling dat de Cygnus-stuwraket van het bedrijf Northrop Grumman vijf minuten en een seconde zou werken. Maar al na vijf seconden werd de test afgeblazen. Bij NASA is onbekend waar het misging en de oorzaak wordt onderzocht.

Het ISS vliegt in een lage baan rond de aarde. Vanwege de weerstand in de atmosfeer zakt hij elke dag zo'n 100 meter richting onze planeet. Daarom heeft het station af en toe een zetje nodig om hem in de juiste baan te houden.

NASA wil bekijken of de vrachtcapsule van Northrop Grumman kan helpen bij het herpositioneren van het ISS. De test is niet noodzakelijk, omdat een gekoppeld Russische vrachtschip het ruimtestation ook in de juiste baan kan houden.

Er is wel een nieuwe datum geprikt om de Cygnus-capsule een tweede testkans te geven. Op 25 juni wordt nog een test uitgevoerd. Drie dagen daarna wordt de capsule losgekoppeld van het ISS. Daarna brandt hij op in de aardse atmosfeer.

Cygnus werd gebruikt om voorraden naar het ISS te brengen. Nadat de crewleden van het ISS de capsule hadden leeggehaald, werd hij gevuld met afval.