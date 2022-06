Windows 10 en 11 kunnen in Rusland niet meer geïnstalleerd worden, schrijven persbureau TASS en Bleeping Computer. Russen die dat proberen, krijgen een foutmelding.

Het is niet bekend of Microsoft de downloads van zijn computerbesturingssystemen moedwillig heeft geblokkeerd of dat het om een fout gaat. Het bedrijf heeft nog niet gereageerd.

Mensen die Windows 11 willen installeren, worden doorgestuurd naar een hulppagina van Microsoft. De downloadpagina van Windows 10 geeft een foutmelding waarin staat dat het bestand niet is gevonden. Via een VPN, waarmee een gebruiker zijn verbinding via een andere locatie kan laten verlopen, zijn de besturingssystemen wel te downloaden.

In maart kondigde Microsoft aan de verkoop van producten en diensten in Rusland stil te leggen vanwege de Russische inval in Oekraïne. Eerder deze maand maakte Microsoft bekend zich verder uit het land terug te trekken. Het bedrijf zou daarbij afscheid moeten nemen van vierhonderd medewerkers.