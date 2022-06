Googles moederbedrijf Alphabet heeft Google News na acht jaar weer beschikbaar gemaakt in Spanje. In 2014 sloot het bedrijf de nieuwsdienst, want door de invoering van een wet moest Google toen gaan betalen voor het tonen van fragmenten uit nieuwsartikelen.

Google News werkt als een verzamelplaats voor nieuwsberichten. Mensen kunnen op de pagina de eerste paar regels van berichten zien en vervolgens doorklikken naar de nieuwssite om het volledige artikel te lezen.

In Spanje moest Google voor de fragmenten gaan betalen, maar dat wilde het bedrijf niet. "Aangezien Google News zelf geen geld verdient - we tonen geen advertenties op de site - is deze nieuwe aanpak niet houdbaar", zei Google destijds. Volgens het bedrijf is het bezoek op nieuwssites door het sluiten van Google News in Spanje met gemiddeld 10 procent gedaald.

De Spaanse overheid heeft eind vorig jaar nieuwe regels ingevoerd. Daarmee wordt het voor uitgevers mogelijk om direct met Alphabet te onderhandelen over het doorplaatsen van hun artikelen.

Dit jaar bestaat de nieuwsdienst van Google twintig jaar. Het bedrijf kondigde daarom ook een nieuw ontwerp voor de pagina aan. Die moet belangrijk en persoonlijk nieuws voorschotelen. Ook komt er meer focus op nieuws uit de regio.