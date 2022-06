Miljardair Elon Musk is een stap dichter bij de overname van Twitter. De raad van bestuur van het platform heeft de koop dinsdag goedgekeurd. De aandeelhouders moeten nog wel stemmen.

De raad van bestuur heeft dinsdag unaniem ingestemd met de overname. De raad adviseert de aandeelhouders dit ook te doen. Wanneer zij precies gaan stemmen, is nog onduidelijk.

Musk bracht in april een bod van 44 miljard dollar (41,8 miljard euro) uit op het sociale medium. Daarna werd de overname op pauze gezet, vanwege onenigheid over het aantal bots en nepaccounts op het platform.

De miljardair trok begin mei een bericht van Twitter in twijfel dat minder dan 5 procent van de dagelijkse gebruikers op het platform uit spamaccounts bestaat. Volgens Musk gaat het eerder om 20 procent.

Tot er duidelijkheid is over het precieze aantal staat de overname op pauze, kondigde de miljardair destijds aan. Inmiddels zou hij toegang hebben gekregen tot alle informatie over de hoeveelheid nep- en spamaccounts die op het platform actief zijn.