Soms zijn in één klap veel websites onbereikbaar. Dinsdag was het weer even raak, toen er een storing was bij internetbedrijf Cloudflare. Vaak hebben websites voor dat soort gevallen geen back-up.

Dinsdagochtend waren wereldwijd veel websites drie kwartier lang onbereikbaar vanwege een storing bij Cloudflare. Het bedrijf levert contentdistributienetwerken (CDN) en die worden door miljoenen websites gebruikt. Een CDN zorgt ervoor dat websites via de juiste servers bij de gebruiker aankomen.

Voor websiteaanbieders is het belangrijk om een CDN te hebben. Niet alleen leveren de netwerken extra capaciteit om veel bezoekers aan te kunnen, ook zorgt het ervoor dat websites snel worden geladen. Verder biedt een CDN bescherming tegen cyberaanvallen.

Meestal gaat het goed

Er zijn niet veel CDN-aanbieders in de wereld. De belangrijkste aanbieders zijn Akamai, Fastly en Cloudfare. Zij hebben gigantische netwerken en het onderhoud daarvan is erg kostbaar. Alleen de partijen met veel klanten kunnen bestaan. Daarom is het voor nieuwe bedrijven lastig om daar nog tussen te komen.

Veel websites zijn aangesloten bij één CDN-aanbieder. Dat is voor het overgrote deel van de tijd ook genoeg, want meestal werken de diensten probleemloos.

"Doorgaans hebben deze bedrijven zeer robuuste en snelle verbindingen, die websites over de hele wereld aan gebruikers kunnen aanbieden", zei directeur Benno Overeinder van stichting NLnet Labs vorig jaar na een grote storing tegen NU.nl. "Als website-eigenaren met veel gebruikers dat zelf zouden moeten doen, kost ze dat veel servers en onderhoud."

Impact van storing vaak groot

Maar de keren dat het niet goed gaat, zorgen wel voor een enorme impact op wereldniveau. Aangesloten websites kunnen daardoor ineens niet of nauwelijks bereikbaar zijn.

Dat gebeurde maandag ook. Voor ongeveer 45 minuten waren sites van onder meer Thuisbezorgd, Qmusic, NPO Start en servers van Discord offline.

Vorig jaar ontstonden er ook grote storingen bij CDN-bedrijven Akamai en Fastly, waardoor populaire websites onbereikbaar raakten. In beide gevallen was er geen sprake van een aanval, maar ging het om een fout tijdens een update.

De oplossing kan zijn om je als back-up ook bij een andere CDN-aanbieder aan te sluiten. "Als het netwerk dan uitvalt bij de een, blijft de website via de ander nog bereikbaar", zei Overeinder.