TikTok moet van Europese toezichthouders duidelijker maken welke content reclame is. Het videoplatform is op de vingers getikt, omdat dit onderscheid niet helder was, meldt de Europese Commissie dinsdag.

Commerciële content wordt voortaan duidelijk gemarkeerd met een label. Verder zou het nu voor gebruikers van TikTok makkelijker moeten zijn om van gepersonaliseerde advertenties af te zien. De optie om die reclames te weigeren, moet op vergelijkbare wijze worden aangeboden als de optie om ze te accepteren.

Gebruikers kunnen straks ook melden welke advertenties kinderen ertoe kunnen aanzetten om goederen of diensten te kopen. Reclames voor alcohol en sigaretten zijn niet langer toegestaan. TikTok gaat ook content van gebruikers met meer dan tienduizend volgers controleren.

Aanleiding voor de bemoeienis van de toezichthouders was een klacht van consumentenorganisaties, waaronder de Nederlandse Consumentenbond. Die riepen vorig jaar op tot ingrijpen bij TikTok. Het videoplatform zou gebruikers misleiden en kinderen, een kwetsbare doelgroep, onvoldoende bescherming bieden tegen ongepaste inhoud en reclames.

Cateautje Hijmans van den Bergh, bestuurslid bij de Nederlandse Autoriteit Consument & Markt (ACM), zegt dat de toezichthouders de stappen van TikTok verwelkomen. Ze zegt dat de ACM samen met collega's in andere EU-landen goed in de gaten zal houden of TikTok alle toezeggingen nakomt.