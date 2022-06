Israëlische militairen worden zonder dat ze het weten gevolgd via locatiedata van fitnessapp Strava, schrijft The Guardian. Met de informatie worden bewegingen door geheime basissen in het land geregistreerd. Mogelijk worden militairen ook gevolgd als ze naar andere plekken op de wereld reizen.

In 2018 ontstond een soortgelijk schandaal rond Strava toen via de app viel af te lezen waar geheime militaire basissen waren gevestigd en welke routes soldaten daar vaak namen. Strava besloot daarna om gebruikers duidelijker in te lichten over privacyinstellingen.

Op Strava kunnen sporters bepaalde delen van hun route bestempelen als segment. Die worden vervolgens door sporters gebruikt voor ranglijsten, waarop te zien is wie het snelst was op dat deel.

Volgens The Guardian werden er door een onbekende partij nepsegmenten aangemaakt in geheime militaire basissen in Israël. Leden van de militaire dienst die daar overheen renden, werden vervolgens geregistreerd. Dat gold zelfs voor mensen die hun Strava-account streng hadden beveiligd.

De spionagecampagne werd ontdekt door het Israëlische cyberbeveiligingsbedrijf FakeReporter. Het bedrijf bracht de autoriteiten op de hoogte zodra het datalek bekend werd. Daarna werd ook Strava ingelicht, die een speciaal team instelde om het probleem op te lossen.

Strava heeft in een verklaring laten weten privacy erg serieus te nemen. "We hebben na berichtgeving van FakeReporter de nodige stappen genomen om deze situatie op te lossen."