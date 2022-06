Een storing bij internetbedrijf Cloudflare zorgt er dinsdag voor dat veel diensten en websites niet of nauwelijks bereikbaar zijn. Onder meer de site van Qmusic, Thuisbezorgd, NPO Start, wachtwoordmanager Dashlane en servers van chatapp Discord zijn getroffen. Cloudflare zegt dat sites snel weer te bezoeken zijn.

Cloudflare schrijft de oorzaak van de fout inmiddels te hebben gevonden en heeft een oplossing doorgevoerd. Daardoor komen websites weer online. Het bedrijf meldde eerder dat gebruikers met foutmeldingen en uitval te maken kunnen krijgen als ze proberen diensten of websites te openen.

Wat de storing heeft veroorzaakt, is op dit moment nog niet duidelijk. Ook is onbekend hoeveel websites zijn getroffen. De dienst schrijft dat niet iedereen last heeft van de problemen. Wereldwijd nemen miljoenen websites diensten van Cloudflare af.

Op websites die door de storing zijn getroffen, krijgen gebruikers een foutmelding te zien. Sommige sites lijken deels te laden, maar vele webpagina's zijn helemaal niet bereikbaar.