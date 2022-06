Mensen die later dit jaar iOS 16 op hun iPhone of macOS Monterey op hun Mac installeren, krijgen bij het inloggen op websites en apps minder te maken met captcha's. Via een captcha moet een gebruiker bewijzen geen robot te zijn, bijvoorbeeld door aan te wijzen op welke afbeeldingen een fiets is te zien.

Captcha's, oftewel completely automated public Turing test to tell computers and humans apart, zijn er in verschillende vormen. Vroeger was de test vaak een vervormde reeks letters en cijfers die overgetikt moest worden. Tegenwoordig moet je bijvoorbeeld het verschil tussen meerdere objecten herkennen of simpelweg een vakje aankruisen waarmee je zegt geen robot te zijn.

Tijdens zijn ontwikkelaarsconferentie WWDC 2022 presenteerde Apple een techniek voor iOS 16 waarmee deze puzzels vermeden kunnen worden. De optie heet Automatic Verification en is samen met internetbedrijven Cloudflare en Fastly ontwikkeld.

Het werkt met het onderliggende systeem Private Access Tokens. Hierbij wordt iCloud gebruikt om de Apple ID van een gebruiker en het gebruikte apparaat te verifiëren. Van die informatie wordt op de achtergrond een token aangemaakt. Die bewijst dat een gebruiker een mens is, zonder dat die eerst een captcha hoeft op te lossen.

Apple zegt dat met deze techniek geen gevoelige data van gebruikers wordt gedeeld en dat het bedrijf ook niet weet wie de captcha's overslaat. Ook worden geen IP-adressen geregistreerd.

De gratis updates voor de besturingssystemen van de iPhone en Macs verschijnen in de herfst. Wel zijn er al publieke testversies verschenen.