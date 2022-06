WhatsApp heeft een nieuwe functie toegevoegd aan de bètaversie van de Windows-app. Gebruikers die een spraakbericht opnemen, kunnen deze opname pauzeren en hervatten, schrijft WABetaInfo zondag.

WhatsApp-gebruikers willen al geruime tijd de mogelijkheid krijgen om de opname van een spraakbericht te pauzeren voordat ze deze verzenden. Deze wordt momenteel getest in bètaversie 2.2223.11.70 van de Windows-app.

De pauzeknop is te vinden naast de verzendknop. Als je de opname hebt gepauzeerd, krijg je de mogelijkheid om de opname te hervatten. Wanneer de functie wordt uitgerold naar alle gebruikers, is nog niet bekend.

WhatsApp heeft de laatste maanden meerdere functies beschikbaar gemaakt, zoals een uitbreiding van de privacyinstellingen en het gemakkelijker overzetten van de chatgeschiedenis van Android-telefoons naar iPhone.

Verbetering: In het originele artikel stond dat de functie beschikbaar is voor alle gebruikers. De pauzeerknop is nu alleen nog beschikbaar in de testversie van de Windows-app. Daarom is het artikel aangepast.