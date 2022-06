Facebook-moederbedrijf Meta werkt aan zijn metaverse: een virtuele wereld waarin mensen kunnen werken, gamen en ontspannen. Om gebruikers daarin onder te dompelen, maakt het bedrijf virtualrealitybrillen. Met zo'n bril moeten ze op dezelfde manier naar een virtuele wereld gaan kijken als naar de echte wereld. Maar het gaat nog jaren duren voordat de technologie zover is, zegt Meta-directeur Mark Zuckerberg in een online presentatie tegen onder meer NU.nl.

Met een VR-bril sluiten mensen zich helemaal af van de buitenwereld. Voor elk oog hangt een scherm, waardoor een 3D-beeld ontstaat. Door het hoofd te draaien, ziet de drager een virtuele wereld om zich heen. Met behulp van controllers of door het registreren van handen is het mogelijk om de virtuele wereld te bedienen.

De laatste jaren zijn de brillen flink doorontwikkeld, maar hoewel de headsets wel het gevoel van onderdompeling in een andere wereld overbrengen, blijven de technische beperkingen zichtbaar. Zo is de resolutie van de schermen nog niet hoog genoeg om haarscherp te zijn en is het gezichtsveld van een VR-bril kleiner dan in de werkelijkheid.

"We hebben nog een lange weg te gaan, voordat we visueel realisme bereiken", zegt Zuckerberg. Volgens hem zijn alleen realistische beelden niet genoeg om een succes te maken van virtual reality, omdat het menselijk brein verschillende visuele signalen aan elkaar knoopt om het gevoel van aanwezigheid te ontwikkelen.

Technologische beperkingen zitten realisme in de weg

Menselijke ogen passen zich razendsnel aan om op verschillende afstanden scherp te zien. VR-headsets hebben schermen die op een vaste afstand hangen en weten niet altijd precies waar de drager naar kijkt. Dat voelt daardoor soms onnatuurlijk en zelfs de kleinste hapering in het beeld kan mensen het gevoel geven zeeziek te worden.

"Daarnaast zijn er schermen nodig met tien keer de helderheid van huidige hd-televisies om de lichtsterkte van de fysieke wereld te benaderen", zegt Zuckerberg. Zo zijn er wat technische problemen die nog moeten worden opgelost. "En dan moeten ze nog in een kleine bril passen die comfortabel is om te dragen."

Meta heeft een aantal van de uitdagingen min of meer opgelost in verschillende prototypes van VR-brillen. Maar die zijn op het moment te lomp, te duur of te fragiel om op de markt te brengen. Zo is er het project Starburst, waarmee een helderheid van 10.000 nits bereikt kan worden. Ter vergelijking: de huidige Oculus Quest 2 van Meta haalt 100 nits. Maar het prototype is zo zwaar dat hij met twee handen moet worden vastgehouden.

Butterscotch is een van de andere prototypes, dat 2,5 keer de resolutie van de Quest 2 heeft. Daarmee is het beeld veel scherper, maar het apparaat is nog te groot en onhandig om te dragen.

VR-brilprototype Starburst moet met twee handen worden gedragen. VR-brilprototype Starburst moet met twee handen worden gedragen. Foto: Meta

De toekomst van Meta's VR is een soort skibril

Op die manier werkt Meta aan verschillende prototypes die afzonderlijk van elkaar verschillende belemmeringen van de huidige VR proberen op te lossen. Uiteindelijk moeten de technieken samenkomen in één bril.

Meta heeft al een concept van hoe dat eruit moet komen te zien. Het bedrijf noemt het project Mirror Lake. Het apparaat ziet eruit als een skibril met een veel platter ontwerp dan bestaande brillen. De bril moet gebruikmaken van een nieuwe technologie om licht naar de ogen te sturen, wat de kleinere behuizing mogelijk maakt. Ook zou hij verstelbare lenzen krijgen om na te bootsen hoe het menselijke oog op verschillende afstanden scherpstelt.

Voorlopig blijft het toekomstmuziek. "Het gaat nog wel vijf tot tien jaar duren voordat de technologie klaar is voor dit soort brillen", zegt Zuckerberg. De hoogwaardige technologie verschijnt dan eerst in professionele, dure brillen. Het is dus een project van de lange adem voordat de ultieme VR-bril een grote markt vindt, maar Meta neemt de tijd voor zijn metaverse. Een topman van het bedrijf zei eind vorig jaar dat het wel vijftien jaar kan duren voordat de bouw van het metaverse helemaal is afgerond.