Dit jaar zit er bijna voor de helft op. Er zijn al meerdere grote games verschenen, waaronder Elden Ring en Horizon Forbidden West. Wat staat er nog meer gepland voor 2022? NU.nl heeft een lijst opgesteld van vijf games die dit jaar nog uitkomen.

Saints Row

Het is bijna elf jaar geleden dat Saints Row III, de laatste Saints Row-game, uitkwam. Ontwikkelaar Volition komt nu met een reboot van het eerste spel, dat simpelweg Saints Row heet. Het verhaal wordt compleet anders en er zijn nieuwe personages en nieuwe manieren om te vechten. Toch bevat de reboot ook bekende elementen, zoals een open wereld vol met activiteiten en het runnen van een eigen criminele organisatie.

Saints Row verschijnt op 23 augustus voor de PlayStation 5, Xbox Series S|X en pc.

The Lord of the Rings: Gollum

Zoals de titel al verklapt, is Gollum (of Sméagol) het hoofdpersonage in The Lord of The Rings: Gollum. Het is een avonturenspel waarbij je extra op je hoede moet zijn en om vijanden heen moet sluipen. Het spel bevat een aantal gebeurtenissen uit de boeken en films van The Lord of the Rings, maar volgt voor een groot deel een nieuw verhaal, dat het perspectief van Gollum laat zien.

The Lord of the Rings: Gollum komt op 1 september uit voor PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series S|X, Xbox One en pc. Er komt later dit jaar nog een Switch-versie uit.

Overwatch 2

Overwacht 2 is een vervolg op het populaire competitieve schietspel van Blizzard dat nieuwe personages, levels en uitdagingen kent. Daarnaast worden de skillsets van de bestaande personages uit de originele Overwatch aangepast, zodat ze uit de verf komen in de nieuwe game.

Overwatch 2 verschijnt op 4 oktober in early access op de PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series S|X, Xbox One, Nintendo Switch en pc. Het spel is gratis te spelen.

Call of Duty: Modern Warfare II

Call of Duty: Modern Warfare II is een vervolg op de Modern Warfare-reboot uit 2019 en gaat verder met het verhaal en de personages uit dat spel. Ontwikkelaar Infinity Ward belooft nieuwe elementen, zoals geavanceerd AI in de verhaalmodus en co-op-modus, levels waarin je kan zwemmen en een vernieuwd voertuigsysteem.

Call of Duty: Modern Warfare II komt op 28 oktober uit voor de PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series S|X, Xbox One en pc.

Pokémon Scarlet en Violet

Pokémon Scarlet en Violet slaan een andere weg in dan de vorige spellen in de serie. De speler bepaalt helemaal zelf welke kant hij op gaat. Er is geen vooraf bepaalde route om het einde van het spel te bereiken. Ook is het mogelijk om de open wereld in het spel te verkennen met andere spelers, terwijl je Pokémon vangt en tegen andere trainers vecht.

Pokémon Scarlet en Violet komen op 22 november uit voor de Nintendo Switch.