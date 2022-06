Chatdienst WhatsApp geeft gebruikers meer controle over hun privacyinstellingen. Zo kunnen ze voortaan instellen welke specifieke contacten de profielfoto mogen zien, maar ook voor wie de 'Info'-tekst en 'Laatst gezien'-status zichtbaar is.

Op de website van WhatsApp staat meer informatie over de privacyinstellingen. Die zijn te vinden door op WhatsApp naar het tabblad 'Instellingen' te gaan en vervolgens voor 'Account' en 'Privacy' te kiezen. Voorheen waren er geen specifieke personen aan te merken, nu is die optie eraan toegevoegd.

De nieuwe optie heet 'Mijn contacten, behalve…'. Daarmee kunnen gebruikers uitzonderingen instellen. Zo kunnen ze bijvoorbeeld bepalen dat alle contacten de WhatsApp-profielfoto mogen zien, behalve bijvoorbeeld vage kennissen of zakelijke contacten.

WhatsApp kondigde ook een update voor telefoongesprekken met een groep aan. Deelnemers kunnen het geluid van specifieke personen uitschakelen of vanuit het gesprek direct een privébericht naar iemand sturen.

Als iemand instapt bij het audiogesprek terwijl dat al aan de gang is, kondigt WhatsApp dat voortaan aan met een melding. Zo is iedereen in het gesprek op de hoogte en kunnen andere gebruikers niet stilletjes instappen.