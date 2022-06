Het internationale ruimtestation (ISS) moest vorige week weer een manoeuvre uitvoeren om ruimtepuin te ontwijken. Het puin is ontstaan bij een Russische test met een antisatellietwapen. Het wapen vernietigde in november een Kosmos 1408-satelliet uit de Sovjettijd, waardoor die uiteenspatte in ruim vijftienhonderd stukken.

Volgens berekeningen van NASA bevond het stukje puin zich op nog geen 800 meter van het ISS. De ruimteorganisatie nam het zekere voor het onzekere en voerde een correctie uit, waardoor het ruimtestation uitweek.

De brokstukken vormen een potentieel gevaar voor het ISS. Klein puin kan het ruimtestation beschadigen en grotere stukken kunnen astronauten aan boord in levensgevaar brengen. Dit keer is de crew nooit in gevaar geweest, meldt NASA. Ook konden alle werkzaamheden doorgaan.

Het ISS voert dit soort manoeuvres geregeld uit. In november en december werd een paar keer bijgestuurd vanwege ruimtepuin. Volgens de European Space Agency (ESA) zijn er in de ruimte meer dan een miljoen stukken puin die schade kunnen aanrichten.

In juli 2021 lanceerde Rusland een projectiel om de oude satelliet te vernietigen. Hoewel het officieel om een onderhoudsmissie ging, veroordeelden de Britse en Amerikaanse overheid de missie. Zo waarschuwde het hoofd van de Britse militaire ruimtevaartafdeling al voor het ruimtegruis. "Dat is mogelijk schadelijk voor ruimtesystemen en satellieten waar de wereld op vertrouwt", zei hij.