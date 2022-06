Chatdienst Telegram heeft officieel de komst van zijn betaalde abonnementsdienst aangekondigd. Met Telegram Premium krijgen mensen onder meer toegang tot bestanduploads van 4 GB, snellere downloads, geanimeerde profielfoto's en exclusieve stickers.

Telegram schrijft op zijn website over de nieuwe functies van Premium, maar rept nog met geen woord over de maandprijs. TechCrunch weet te melden dat het betaalde abonnement tussen de 5 en 6 dollar kost.

In ruil daarvoor krijgen abonnees toegang tot verschillende exclusieve functies. Zo kunnen ze grotere bestanden uploaden. Voor gratis gebruikers blijft het mogelijk om documenten, foto's en video's van maximaal 2 GB te uploaden, voor abonnees geldt een limiet van 4 GB. Gratis gebruikers kunnen de extra grote bestanden die door abonnees zijn gedeeld wel downloaden.

Premium-gebruikers krijgen ook op andere gebieden verdubbelde limieten. Zo kunnen ze duizend kanalen volgen, twintig chatmappen aanmaken met elk tweehonderd gesprekken en tien chats vastpinnen in de hoofdlijst.

Daarnaast maakt Premium het mogelijk om spraakberichten om te zetten naar tekst. Het is niet duidelijk of dat ook met Nederlandse berichten werkt.

Unieke stickers en geanimeerde foto's

Voor Premium-leden komen unieke (bewegende) stickers beschikbaar die ze naar andere mensen kunnen sturen. Maandelijks worden er nieuwe stickers aan de collectie toegevoegd, belooft Telegram. Daarnaast kunnen de gebruikers ook unieke emojireacties toevoegen aan berichten. Dat zijn emoji's die direct op een bericht geplakt worden, zoals een hartje of een lachend gezichtje.

Premium-gebruikers krijgen de mogelijkheid een bewegende profielfoto in te stellen. Die is ook voor gratis gebruikers te zien. Daarnaast zien de abonnees geen advertenties meer. In sommige landen zijn gesponsorde berichten te zien, die tussen andere berichten in grote, publieke kanalen verschijnen.

Telegram blijft gratis

Gratis gebruikers kunnen kosteloos blijven chatten zoals ze al deden. Ook voor hen zijn vernieuwingen gepresenteerd. Publieke groepen kunnen voortaan deelnameverzoeken inschakelen, zodat beheerders nieuwe leden kunnen beoordelen voordat ze kunnen chatten.

Ook kunnen publieke figuren en organisaties hun groep, kanaal of bot verifiëren met een blauw vinkje. Daarmee kunnen ze aantonen een gevestigde bron te zijn. Voor een blauw vinkje moet de persoon of organisatie op ten minste twee andere sociale netwerken geverifieerd zijn.

Telegram maakte bij de aankondiging bekend wereldwijd inmiddels 700 miljoen maandelijkse gebruikers te tellen.