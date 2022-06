De meerderheid van de werknemers van een Apple Store in de Verenigde Staten heeft voor de oprichting van een vakbond gestemd. Het is voor het eerst dat personeel van het Amerikaanse techbedrijf, dat dit soort stappen altijd heeft ontmoedigd, zich verenigd.

Van de 110 werknemers van de winkel in Townson in de staat Maryland stemden er 65 voor en 33 tegen. De telling werd live uitgezonden door het federale agentschap dat toezicht hield op de stemming.

Een groep werknemers met de naam AppleCORE (Coalitie van georganiseerde retailmedewerkers van Apple) voerde campagne voor de oprichting van een vakbond. Ze eisen inspraak over lonen, werktijden en veiligheidsmaatregelen.

Het besluit in Townson kan ertoe leiden dat werknemers van andere Apple-winkels in de VS zich ook aansluiten bij een vakbond. De arbeidersbeweging probeert al langer personeel van Apple en andere grote techbedrijven zover te krijgen zich te verenigen, maar tot nu zonder veel resultaat.

Wel hebben werknemers van een magazijn van Amazon in New York begin april ingestemd met de oprichting van een vakbond, een primeur voor het concern in de VS. Amazon heeft echter gevraagd de uitslag te annuleren en een tweede stemming te houden.

Apple weigerde commentaar te geven op de stemming in Townson.