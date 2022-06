Een rechtbank in Mexico-Stad heeft Google veroordeeld tot het betalen van 245 miljoen dollar (ruim 233 miljoen euro) aan een advocaat die zei dat Google een blog in de lucht hield waarop hij onder meer beschuldigd werd van witwassen. Google heeft gezegd in beroep te gaan.

Ulrich Richter Morales stelde dat hij via het blog ook in verband werd gebracht met het vervalsen van documenten en het beïnvloeden van de macht. Zelf zegt de advocaat dat hij Google in 2015 vroeg het anonieme blog te verwijderen. Hij diende een klacht in voor "morele schade" en werd in het gelijk gesteld.

Het Amerikaanse techbedrijf verzet zich tegen de uitspraak en noemt die "arbitrair, buitensporig en zonder enige basis". Google vindt dat het oordeel bovendien ondermijnend is voor "de vrijheid van meningsuiting en andere fundamentele principes. We vertrouwen erop dat de federale rechtbanken strikt in overeenstemming met deze principes zullen handelen."

Onlangs werd Google in Australië in een vergelijkbare rechtszaak gesommeerd een schadevergoeding te betalen. Daarin ging het om een oud-politicus die in YouTube-filmpjes zodanig beledigd en getreiterd werd dat hij depressief raakte en de politiek verliet.

De man, John Barilaro, klaagde Google als moederbedrijf van YouTube aan. Google weigerde de video's te verwijderen en moest van de rechter 715.000 Australische dollar (480.500 euro) betalen.