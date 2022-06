Het wordt een spannende tweede helft van het jaar voor de ruimtevaart. Niet alleen zal SpaceX eindelijk zijn Starship-raket lanceren, ook gaat NASA écht van start met zijn maanprogramma en zal een sonde tegen een planetoïde aanbotsen.

Starship bijna klaar voor lancering

Ruimtevaartbedrijf SpaceX van Elon Musk lanceert Starship in juli. De raket is 118 meter hoog en moet zijn eerste baanvlucht rond de aarde gaan maken. Het wordt een belangrijke lancering, want Starship is de raket van SpaceX die mensen naar de maan en Mars moet brengen.

De lancering is al een aantal keer uitgesteld. Aanvankelijk moest Starship begin 2022 al de lucht ingaan, maar het bedrijf wacht nog op goedkeuring van luchtvaartautoriteit FAA. Musk verwacht dat Starship zijn eerste baanvlucht in juli zal maken. "Er staat een tweede Starship klaar voor augustus, daarna kunnen we er elke maand een lanceren."

De Starship van SpaceX. De Starship van SpaceX. Foto: SpaceX

Artemis I van start

Ook NASA heeft een belangrijke lancering op de rol staan. De Amerikaanse ruimtevaartorganisatie start met zijn maanprogramma Artemis. Met de eerste missie, Artemis I, moet een onbemande Orion-capsule in een baan rond de maan worden gebracht.

Dat gebeurt met het bijna 100 meter hoge Space Launch System (SLS), de tot dusver grootste en krachtigste raket van NASA die voor het eerst zal vliegen. De missie moet drie weken duren en het doel is om de veiligheid van de vlucht te testen. Waarschijnlijk vindt de lancering in augustus plaats.

Het Artemis-programma moet zorgen dat er over een paar jaar weer mensen op de maan landen, voor het eerst sinds de jaren zestig en zeventig.

Sonde van NASA knalt tegen een planetoïde

Eind september komt de ruimtesonde DART (Double Asteroid Redirection Test) aan bij de planetoïde Dimorphos. De sonde werd eind vorig jaar gelanceerd met als doel zich te pletter te vliegen.

Als de sonde tegen de planetoïde knalt, moet de baan van dat rotsblok worden veranderd. Het is voor het eerst dat NASA zoiets probeert. De test is een eerste stap in de ontwikkeling van een nieuw afweersysteem voor de aarde. Mocht er ooit een grote rots recht op de aarde afkomen, dan moet DART ervoor zorgen dat die wordt afgeketst, zodat hij geen schade kan aanrichten.

Blue Origin werkt aan de lancering van New Glenn

Of het dit jaar gaat lukken, is nog maar de vraag. Maar Blue Origin, het ruimtevaartbedrijf van Jeff Bezos, werkt aan een nieuwe raket die hergebruikt kan worden. New Glenn heet hij, en hij zal de grote concurrent van Starship van SpaceX worden.

New Glenn is vernoemd naar astronaut John Glenn. De raket zal onderdeel worden van NASA's commerciële ruimtevloot. De raket kan uiteindelijk bevoorradingen afleveren in de ruimte, maar bijvoorbeeld ook sondes lanceren en satellieten in een baan rond de aarde brengen.